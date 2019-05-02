السعودية – رعى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حفل تخريج الدورة الـ 77 من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

ولدى وصول محمد بن سلمان إلى مقر الكلية، صحبة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن، فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق ركن، فهد المطير، وقائد الكلية اللواء الركن، وليد الظاهري.

وألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن وليد الظاهري كلمة عبر فيها عن الفخر والاعتزاز برعاية ولي العهد لحفل تخريج طلبة الكلية، الذين أكملوا الإعداد والتدريب ليكونوا على مستوى آمال القيادة ووفق تطلعاتها.

المصدر: واس