سوريا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين في سوريا نفذوا، امس الخميس، محاولة جديدة لاستهداف قاعدتها في حميميم، إلا أن الهجوم تم صده دون وقوع أي إصابات.

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر مساء اليوم: “في 2 مايو من العام 2019 استهدفت قاعدة حميميم الجوية من قبل عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة بلدة قلعة المضيق (محافظة حماة)”.

وشدد كوبتشيشين على أن كل عمليات إطلاق النار على القاعدة تم صدها ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات بين العسكريين الروس وأضرار في المطار.

وسبق أن ذكر كوبتشيشين أمس الأربعاء أن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات السورية في اللاذقية 12 مرة بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيرا إلى صد كل الهجمات.

المصدر: وكالات