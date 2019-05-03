بسبب آرائه القديمة عن النساء.. انسحاب مرشح ترامب لمنصب في الاحتياطي الفدرالي

بسبب آرائه القديمة عن النساء.. انسحاب مرشح ترامب لمنصب في الاحتياطي الفدرالي

الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن، ستيفن مور، مرشحه لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي انسحب بعد تعرضه لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب أمس الخميس على “تويتر”: “ستيف مور خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو وشخص جيد للغاية قرر الانسحاب” من الترشح لعضوية الاحتياطي الفدرالي.

وهذه الانتكاسة الثانية للرئيس الأمريكي بعدما سحب، هيرمان كاين، الأسبوع الماضي ترشحه لأحد المقعدين الشاغرين في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.

ومور البالغ من العمر 59 عاما ناقد سياسي محافظ عمل مستشارا لترامب خلال حملته الانتخابية، ودافع عنه مرارا على شاشات التلفزة.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي)، طالت مور اتهامات على خلفية مقالات سابقة له، وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذر في كتاباته المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو 20 عاما، من خطر تلقي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبرا أن من شأن ذلك أن “يزعزع حياة الأسرة”.

لكنه أعرب فيما بعد عن أسفه لهذه الآراء التي أدلى بها في الماضي، مؤكدا أن بعضها كان على سبيل المزاح.

المصدر: أ ف ب