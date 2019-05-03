شاهد.. ردود فعل صلاح بعد خسارة ليفربول الكبيرة

إسبانيا – التقطت عدسات المصورين صورا تظهر ردود فعل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بعد خسارة فريقه أمس أمام مضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن النجم المصري قدم في المجمل أداء جيدا في موقعة برشلونة، إلا أن فريقه تكبد هزيمة بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة أهداف دون رد.

والتقطت مجموعة من الصور لصلاح عقب المباراة، والتي تبرز حزنه وتحسره على خسارة فريقه، حيث ظهر في إحدى الصور وهو ممسكا برأسه، وفي صورة أخرى يضع يديه على وجهه، وفي صورة ثالثة وهي الأكثر دلالة، حيث ظهر الفرعون المصري وهو ينظر بـ”حرقة” للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال احتفاله بفوز برشلونة.

AFP

وبات ليفربول مرغما على الفوز بأربعة أهداف نظيفة على أرضه في مباراة الإياب أمام برشلونة، المقررة الثلاثاء المقبل، أو على الأقل بثلاثية نظيفة لتعديل النتيجة ثم خطف بطاقة التأهل إلى النهائي من خلال ضربات الترجيح.

المصدر: وكلات