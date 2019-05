ليبيا – لأول مرة منذ إندلاع المعارك في طرابليس ، ظهر في محور منطقة الزطارنة بين القره وبولي وتاجوراء شرقي طرابلس صاروخ غير مألوف على قائمة الأسلحة الليبية كان مركباً على قاعدة اطلاق فوق سيارة دفع رباعي ضمن القوات التايعة لحكومة الوفاق وكان هذا الظهور من خلال صور نشرها ” تجمع ثوار تاجوراء ” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خلال تصدي قوات تاجواء ومصراتة لما قالوا بأنها صد لمحاولة تقدم قوات الجيش اليوم الجمعة كما نشرها أيضاً بوقت لاحق أشرف تنتون وهو أحد قيادات القوة الثالثة – مصراتة ومن مسؤوليها الإعلاميين وقال بأنه واحد من ضمن 20 ألف صاروخ .



وقد ظهر هذا الصاروخ مؤكداً صحة المقطع الذي تحصلت عليه صحيفة المرصد وتم تصويره في رصيف ميناء مصراتة يوم 29 أبريل لصواريخ قال ملتقط هذا المقطع بأنها حمولة 100 حاوية تضم 20 ألف صاروخ سيتم نقلها إلى “المكان المعلوم” الذي يبدوا بأن محور الزطارنة الذي تحاول قوات الوفاق المرور من خلاله إلى مدينة ترهونة من ضمن هذا المكان .

هذا وقد أكدت المصادر التي تحصلت على المقطع المسرب بأن هذه الكميات الظاهرة فيه هي عبارة عن حمولة السفينة الإيرانية الغامضة ” شهر كورد ” التي رست في الميناء مطلع الأسبوع الماضي ودارت الشبهات حول حمولتها المجهولة التي إنتهى تفريغها الاربعاء الماضي ، وهي سفينة مملوكة لشركة نقل بحري إيرانية حكومية مدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية لإرتباطها بالحرس الثوري الإيراني المصنف بدوره أيضاً على لائحة التنظيمات المعاقبة والمحظورة وقد أبحرت وفقاً لما هو متاح من بيانات على الإنترنت منتصف أبريل من بلغاريا ثم إنقطعت عن شاشة الملاحة حيث عبرت المياه التركية ثم ظهرت مجدداً قبالة سواحل اليونان وأكملت مسيرها نحو ليبيا .

داخلية الوفاق تقر بالسفينة الإيرانية

عقب الجدل الكبير الذي دار حول السفينة وإكتشاف دخولها إلى ميناء مصراتة رغم أنها مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية لإرتباطها بالحرس الثوري الإيراني وإمتهانها نقل الأسلحة ، قال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في بيان أصدره يوم 27 أبريل المنصرم بأن سلطاته قامت بحجزها مع حجم حمولة 144 حاوية وهو حجم قريب من المعلن في هذا المقطع ولم يعلن باشاغا عن نوع حمولة هذه الحاويات .

في اليوم التالي الموافق 28 أبريل أقر باشاغا في مؤتمر صحفي عقده في تونس بصحة ما أوردته المرصد عن دخول سفينة إيرانية معاقبة إلى ميناء مصراتة ولكنه قلل من شأنها وقال بأنها كانت تحمل مواد غذائية متعهداً بعرض نتائج التحقيق حولها دون أن تظهر هذه النتائج حتى الآن في وقت كان قد قال فيه قبل بيانه الصادر بيوم واحد بأن حمولتها لازالت قيد التحقيق .

وفي ما بدا رداً على تصريحات باشاغا وتنصله من السفينة وتأكيده بأنها معاقبة ، نفى مسؤول الشركة الإيرانية وإسمه محمد سعيدي عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ” إيرنا ” أن تكون السفينة المثيرة للجدل قد جرى حجزها وفقاً للتقارير الإعلامية الليبية المبنية على تصريحات باشاغا وإكتفت بالقول أن هناك إشكاليات يجري العمل على حلها مع حكومة الوفاق . للإطلاع من المصدر إضغط هنا.

هوية الصاروخ

وبالعودة إلى الصاروخ الذي ظهر في الزطارنة والبحث عن نوعه تبين بأن شكله وحجمه يتطابق مع الصاروخ إيراني الصنع متوسط المدى من عائلة صواريخ ” إم إم 302 ” الذي يمكن لمستخدمها من الزطارنة أن يستهدف مواقع في مدينة ترهونة وما بعدها ، وبحسب المراجع العسكرية المفتوحة على الإنترنت فأن هذه الصواريخ ذات رؤوس حربية شديدة التدمير يبلغ وزنها 150 كيلوغراماً.

تطابق آخر

في 10 مارس 2014 أعلنت ” القوات الخاصة البحرية الإسرائيلية ” تمكنها خلال عملية سرية من الاستيلاء على سفينة كانت تنقل أسلحة من إيران الى قطاع غزة في فلسطين وقالت هذه القوات إن الحمولة كانت على متن السفينة (كلوس سي) التي تحمل العلم البنمي وبتفتيشها في المياه الدولية بين السودان وأرتيريا تم ضبط الحمولة على مسافة ألف كيلومتر تقريباً من ميناء إيلات.

وقال متحدث بإسم ” القوات الإسرائيلية ” حينها بأنهم رصدوا حركة هذه السفينة التي أبحرت من سوريا ثم إلى ميناء أم قصر العراقي نحو إيران وفي طريق العودة إلى ميناء بورسودان جرى إعتراضها في المياه الدولية ومصادرة كميات من الاسلحة على متنها ومن بينها صواريخ ” إم إل – 302 “.

وقالت ” البحرية الإسرائيلية ” أنها عثرت في السفينة على العشرات من صواريخ ” أرض- أرض من طراز MM-302 ” الايرانية التي تصنعها سوريا أيضاً وكانت في طريقها لقطاع غزة ويصل مدى المطور منها إلى 200 كيلو متر للإطلاع من صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل ” بتاريخ مارس 2014 إضغط هنا .

وعند مقارنة الصاروخ الذي تم رصده اليوم في شرق طرابلس بصاروخ ” إم إم 302 ” يتبين حجم النطابق تماماً بينهما مع إزالة الترقيم والطلاء من على سطحه الخارجي فيما يبدوا أنها محاولة للتمويه لعدم إظهار نوعه ومكان تصنيعه وطرازه .

تطابق في اليمن

كما يتبين أيضاً عند البحث بأنه مطابق لصواريخ يستخدمها الحوثيون في اليمن ويطلقون عليها عبر إعلامهم الحربي إسم ” صواريخ زلزال ” يدعون بأنها محلية الصنع إلا أن كل من السعودية والولايات المتحدة كانت قد أكدت بأن هذه الصواريخ مصنعة في إيران وتصل إلى اليمن عن طريق التهريب بحراً .

وعند المقارنة أيضاً بين هيكل هذه الصواريخ في اليمن وحجم وريشاتها مع شكل الصاروخ الذي ظهر في محور الزطارنة يتضح بأنهما متطابقان تماماً مع لون وحجم وهيئة الصواريخ التي رصدت في المقطع المصور بميناء مصراتة يوم 29 أبريل الماضي وفي ما يلي بعض الصور المأخوذة من المقطع نفسه المرفق أعلاه :

كما أن مقارنة الصورة الملتقطة في الزطارنة والمنشورة عبر صفحة ” تجمع ثوار تاجوراء ” مع لقطات فيديو لصواريخ الحوثي المنشورة عبر قنوات إعلامهم الحربي من ناحية الحجم والهيكل يظهر تطابقاً تاماً من كل الزوايا .

الأمريكان في الأجواء

ولأول مرة في طرابلس منذ إندلاع المعارك ، سُجل اليوم الجمعة تحليق لطائرة بدون طيار في وضح النهار على أجواء جنوب وشرق طرابلس حيث تدور المعارك وكان من بين هذه المناطق التي حلقت فوقها الطائرة ورصدتها عدسات هواتف بعض المدونين منطقة الزطارنة .

ورجّح مدونون موالون لحكومة الوفاق أن تكون هذه الطائرة إحدى الطائرات المشاركة في القصف أو أنها تعود للقوات المسلحة الليبية ، إلا أن حساب ” إيتا إم رادار ” الإيطالي الشهير المتخصص في مراقبة الملاحة الجوية بمنطقة المتوسط أكد بالتزامن بأن طائرة دون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي حلقت ظهراً في الأجواء الليبية قبالة المنطقة الممتدة من مصراتة إلى طرابلس إنطلاقاً من قاعدة في جنوب إيطاليا .

