الولايات المتحدة – تردد في الأونة الأخيرة أن شبكة إنستاجرام قد تحاول إخفاء عدد الإعجابات عن العامة في المشاركات، وقد أكدت شركة إنستاجرام الآن أنها تدرس بالفعل خيار إختبار مثل هذا الخيار.

وأكدت الفيسبوك التي تملك شبكة إنستاجرام في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 أنها ستقوم بإختبار ميزة جديدة هذا الأسبوع والتي ستخفي عدد الإعجابات في الصور ومقاطع الفيديو. ومع ذلك، ذكرت الشركة أن عملية الإختبار ستقتصر على المستخدمين في كندا فقط، على الأقل في البداية.

ما يعنيه هذا هو أنه لن يتم عرض عدد الإعجابات في الخلاصة والصفحات الدائمة وفي الحسابات الشخصية. تقول إنستاجرام أن السبب وراء هذا كله هو ” التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التي تشاركها، وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها “. فقط صاحب الحساب هو الذي سيكون قادرًا على رؤية الإعجابات التي يحصل عليها محتواه، ولن يكون بإمكان أي شخص آخر رؤية عدد الإعجابات.

كان تقرير سابق قد ذكر أن إنستاجرام كانت تطور ميزة من شأنها إخفاء عدد الإعجابات عن العامة. قال متحدث بإسم الشركة في ذلك الوقت ” نحن لا نختبر هذا في الوقت الراهن، ولكن إستكشاف طرق جديدة لتخفيف الضغط على إنستاجرام هو أمر نفكر به دائمًا “.

لم تكشف لنا شبكة إنستاجرام في الوقت الراهن ما إذا كانت لديها خطط لإختبار هذه الميزة الجديدة في أماكن أخرى حول العالم. يمكن أن يكون هذا التغيير مفيدًا، على الرغم من أن الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام تتمحور حول تجميع هذه الأرقام.

وكالات