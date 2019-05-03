انجلترا – تعرض نادي ليفربول لضربة موجعة بتأكيد غياب لاعبه الغيني نابي كيتا عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وسيفتقد “الريدز” لخدمات كيتا بسبب الإصابة، في مباراته الهامة غدا أمام نيوكاسل، لحساب الأسبوع الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما سيغيب الدولي الغيني عن مواجهة برشلونة الحاسمة الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة “التشامبيونز ليغ”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن لاعب الوسط الغيني، لن يتمكن من خوض مباراة الإياب ضد برشلونة على ملعب “أنفيلد”.

وأشارت إلى أن الإصابة العضلية التي تعرض لها كيتا في مباراة الذهاب، إثر كرة مشتركة مع إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ستجعله يغيب حتى نهاية الموسم، رغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل ليفربول حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن جوردان هندرسون قائد ليفربول، هو الأقرب لخلافة كيتا في التشكيل الأساسي لـ”الريدز”.

ويتوجب على ليفربول الفوز على نيوكاسل للحفاظ على أمله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990، إذ يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتحتم على رفاق المصري محمد صلاح الفوز أيضا الثلاثاء المقبل على برشلونة، ولكن بنتيجة كبيرة (4-0)، لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا، علما أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات