قديروف على رأس حملة من 1000 فارس من الشيشان (صور)

قديروف على رأس حملة من 1000 فارس من الشيشان (صور)

الشيشان – شارك أكثر من ألف فارس من الشيشان والمناطق المجاورة للجمهورية الروسية، في مسيرة على ظهور الخيول على سلسلة جبال تيرسكي الواقعة في منطقة شمال القوقاز.

وكتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على مواقع التواصل الاجتماعي، “المسيرة هي الأضخم، إذ يشارك أكثر من ألف فارس الغالبية العظمى من الشيشان، وعدد من الأبناء المناطق المجاورة”.

وقال قديروف، إن “المشاركين في الحملة ارتدوا الأزياء التقليدية، وامتطوا صهوات الجياد الأصيلة”.

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن الحملة ستشكل عامل جذب للسياح في المنطقة، مشددا على أن هذا الأمر سيساعد على “تعزيز روابط الأخوة بين الشعوب”.

وأكد قديروف، أن “المسيرة ستكون قياسية”.













المصدر: نوفوستي