فنزويلا – أعلن رئيس حزب “إرادة الشعب” الفنزويلي المعارض، ليوبولدو لوبيز، عن قناعته بسقوط وشيك لـ”نظام” الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال لوبيز في مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإسبانية في كاراكاس:

“خلال بضعة أسابيع سينتهي اغتصاب السلطة”.

وتابع القيادي الذي لجأ إلى السفارة الإسبانية بعد فراره من إقامته الجبرية في منزله: “اجتمعت بالعديد من جنرالات الجيش في منزلي.. هذا ما أستطيع الإدلاء به أمامكم الآن، وجميعهم ينتظرون اللحظة المناسبة.. يوم 30 أبريل كان بداية لمرحلة نهائية، والآن انشقت الصفوف وستبدأ عملية في صفوف ضباط الجيش الذين سئموا الابتزاز والتخويف والتهديد”.

واليوم الخميس أيضا، نقلت “رويترز” عن مصادر في الحكومة الإسبانية أن مدريد لا تخطط لتسليم لوبيز للسلطات الفنزويلية، وأن الحكومة تثق بأن سلطات البلاد ستحترم حرمة مقر السفير الإسباني في كاراكاس.

المصدر: RT + تاس