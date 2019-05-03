مصر – أغلقت الفنانة حلا شيحة هاتفها بعد أن أعلنت خبر طلاقها من زوجها الكندي لتنهي زواج وقصة حب استمرت لأكثر من عشرة سنوات، ويبدو أن حلا نجحت في التهرب من تساؤلات الصحافيين بهذه الطريقة.

ولكن كان أمام حلا شيحة تحدي أكبر وهو كيفية مواجهة تساؤلات جمهورها حول طلاقها وأسبابه، إلا أنها وجدت أن أفضل طريقة هي الحديث عن مسلسلها “زلزال” والذي تعود من خلاله بعد إعتزال استمر لأكثر من عشرة أعوام.

ونشرت حلا جزء من البرومو الخاص بهذا العمل، وعلقت قائلة :”يارب أكون عرفت أقدم شخصية صافية صح عشان الصعيدي مش سهل، وكمان الدور مختلف في تفاصيله ومشاعر صافية وإحساسها متقدم بطريقة جديدة”.

وسائل اعلام مصرية