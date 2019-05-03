ليبيا – رحب مجلس الدولة الاستشاري في بياناً له أمس الخميس بالجلسة التي عقدها عدد من النواب في طرابلس بحضور عمداء البلديات ، معتبراً إياها خطوة هامة في سبيل تصحيح وضع مجلس النواب والخروج من الانسداد السياسي الذي سببته مصادرة رئاسة المجلس إرادة الأعضاء حسب زعمهم.

المجلس دعا في بيان له أطلعت عليه صحيفة المرصد كافة أعضاء مجلس النواب للالتحاق بزملائهم في طرابلس لعقد جلسة رسمية حسب الاتفاق السياسي والمضي قدماً في العمل مع مجلس الدولة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد للانتقال نحو الدستور والانتخابات حسب قولهم.