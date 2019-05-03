إسبانيا – حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة “التشامبيونز ليغ” في تويتر اليوم، صورة لميسي مرفقة بعبارة “الفائز.. ميسي لاعب الأسبوع”.

وجاء تتويج “البرغوث” بالجائزة، بعد دوره البارز في فوز برشلونة على ضيفه ليفربول (3-0) الأربعاء الماضي، في نصف نهائي دوري الأبطال، وتسجيله هدفين لفريقه في شباك “الريدز”.

ويلتقي الفريقان مجددا في ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب، لتحديد المتأهل منهما لنهائي مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز.

المصدر: @ChampionsLeague