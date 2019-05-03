ألمانيا – يقول العلماء بأن الأطفال معرضون للقلق مثلهم مثل البالغين، وذلك يعود لأسباب عديدة كالعوامل الوراثية والظروف المحيطة بهم.

ولمساعدة الأطفال على التخلص من القلق الذي قد يؤثر على حياتهم المستقبلية بشكل سلبي، أورد موقع “ديلي موم” الإلكتروني النصائح التالية:

１- الاستماع

يُنصح بالإنصات الجيد لما يقوله الأطفال الذين يشكون من القلق، وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم بشكل يزيل عنهم الشعور بالقلق ويضعهم في حالة من الاطمئنان.

２- الاطمئنان

بعد الاستماع لطفلك الذي يعاني من القلق، حاول أن تحاوره بشكل يعطيه دفعة من الاطمئنان والسكينة.

３- الثقة

امنح طفلك المزيد من الثقة، وأوكل إليه العديد من المهام التي تتطلب الاعتماد على النفس، فذلك سيجعله أكثر شجاعة، ويخفف من وطأة القلق لديه.

４- النقاش

في بعض الأحيان يعاني الطفل من حالة شديدة من القلق الغير مبرر، لذا من الضروري أن تعمل على وضعه في جو من الهدوء والتحدث إليه حول مخاوفه ومسببات قلقه، فالنقاش يساعد في تبديد المخاوف والتخفيف من حدة القلق.

５- اللجوء إلى مختصين

إن لم تنفع الخطوات السابقة في إنهاء حالة القلق لدى طفلك، عليك اللجوء إلى أخصائي نفسي لمتابعة حالته وتقديم العلاج اللازم له.

وكالات