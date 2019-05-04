إيران – أعلن مسؤول المجمع القضائي لموظفي الدولة في طهران، القاضي حسيني، عن إصدار حكم بالسجن ضد حسين فريدون شقيق رئيس الجمهورية حسن روحاني.

وقال القاضي حسيني في تصريح للصحفيين اليوم السبت: “المحكمة برأت ساحة هذا الشخص من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرت الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم أخرى”، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية عقدت في فبراير الماضي أول جلسة استماع لشقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، المدعو حسين فريدون، الذي أوقف عام 2017 بتهمة جرائم مالية.

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

المصدر: RT