تركيا – نشرت الخارجية التركية، اليوم السبت، بيانا ردت فيه على تصريحات مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بشأن أنشطة أنقرة شرقي المتوسط.

وقالت الخارجية التركية إنها ترفض ما جاء على لسان موغيريني فيما يتعلق بأنشطة أنقرة للبحث عن موارد النفط والغاز شرقي المتوسط.

وقالت الخارجية إن أنشطة تركيا المتعلقة بالهيدروكربون في منطقة شرق البحر المتوسط، ​​تعتمد على حقوقها المشروعة المنبثقة عن القانون الدولي.

وتابعت بالقول: “كما أكدنا من قبل في مناسبات عديدة.. سنحمي حقوقنا ومصالحنا داخل الجرف القاري، وكذلك حقوق القبارصة الأتراك حول جزيرة قبرص.. حتى الآن لم تمتنع تركيا عن اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السياق، ولن تفعل ذلك في المستقبل”.

وأفادت الخارجية في بيانها بأن الإدارة القبرصية اليونانية هي التي لم تمتنع عن تعريض أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط ​​للخطر بطريقة غير مسؤولة، وذلك بتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للقبارصة الأتراك الذين هم المالكون المشتركون لجزيرة قبرص، بشأن الموارد الطبيعية.

كما أشارت أنقرة إلى أن قبرص رفضت كل اقتراح للتعاون، وأصرت على الأنشطة من جانب واحد في المنطقة على الرغم من كل التحذيرات التركية.

واختتمت الخارجية التركية بيانها بالقول إنه “لا يحق لأولئك الذين لم يتخذوا أي خطوات نحو حل هذه المشكلة لسنوات تقديم المشورة إلينا”.

وجاء الرد التركي، بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضة السياسة الخارجية، عن قلقه البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، مؤكدا أنه سيرد بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص، ومن انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

المصدر: وكالات