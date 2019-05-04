فلسطين – بعثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسالة مصورة إلى إسرائيل.

وأظهر الفيديو الذي نشره الذراع الإعلامي للسرايا، اليوم السبت، ملثمين بصدد تجهيز 3 صواريخ لإطلاقها، ثم يعرض مشاهد لميناء اسدود ومفاعل ديمونا ومطار بن غوريون ومصافي حيفا، ليختم الفيديو بعبارة “دائرة النار ستتسع”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا ما لا يقل عن 150 صاروخا من قطاع غزة، بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.

وأفاد مراسل RT بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مرصدا فلسطينيا بجنوب القطاع، واستهدف مجموعة تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين.

المصدر : RT