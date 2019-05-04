إيران – قررت شركة النفط الوطنية الإيرانية افتتاح مكتب لها في العراق بهدف تسهيل التعاون في مجال صناعة النفط ونقل الخدمات الهندسية والفنية إلى البلد الجار.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من إيران، أنه تم عقد الاجتماع الأول بين كبار مدراء وزارة النفط العراقية ومنتجي معدات صناعة النفط الإيرانية على هامش المعرض الرابع والعشرين للنفط في طهران، بهدف دراسة سبل تسهيل تأسيس مكتب يمثل شركة النفط الإيرانية في العراق بالإضافة إلى إيجاد صلة بين الصناع الإيرانيين وقطاع صناعات النفط في العراق.

وقال مسؤول إيراني أن الشركات التي تحظى بتأييد من شركة النفط الوطنية الإيرانية تستطيع المشاركة في مشاريع وزارة النفط في العراق.

المصدر: رويترز