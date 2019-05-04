مصر – تمكن مجهول من سرقة مبلغ 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بدائرة محافظة الجيزة في مصر، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص.

وبعد إجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن طاقم السيارة المسؤول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بأجهزة الصرف الآلي، إلا أن شخصا مجهولا استولى على مبلغ قدره 12 مليونا و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا.

وعلى الفور، قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بتكثيف التحريات، وتم التوصل لهوية مرتكب الواقعة، وجرى إعداد الكمائن للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر: موقع “المصريون”