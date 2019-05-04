إيطاليا – حث وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الأوروبيين على دعم الأحزاب اليمينية بغية “منع قيام خلافة إسلامية” في القارة العجوز.

ودعا سالفيني، الذي يعد من أبرز أوجه الحكومة الإيطالية، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الخميس في بودابست مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، دعا الناخبين الأوروبيين إلى الإدلاء بأصواتهم للأحزاب اليمينية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في 26 مايو الجاري، محذرا من أن انتخاب قيادة يسارية للبرلمان الأوروبي سيؤدي إلى قيام هذه “الخلافة” المزعومة.

وقال سالفيني: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل إنقاذ قارتنا”، حسب ما نقلت عنه صحيفة Daily News Hungary.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المعروف أيضا بآرائه اليمينية الشعبوية أن على أوروبا إعطاء الأولوية إلى الثقافة المبنية على “القيم المسيحية”، واصفا أزمة الهجرة التي شهدتها القارة العجوز في السنوات الأخيرة بأنها “غزو”.

وسبق أن اتفقت إيطاليا وهنغاريا على التحرك معا تمهيدا للانتخابات المقبلة ضد ما يعتبرانها “مجموعة الدول المؤيدة للمهاجرين” بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان سالفيني قد تقدم بمبادرة تشكيل تحالف جديد للقوميين في أوروبا كي يكون قوة حاكمة واسعة في القارة العجوز.

المصدر: إندبندنت