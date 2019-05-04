الولايات المتحدة – أبلغت أمريكية من واشنطن عن فقدان زوجها الذي يبلغ من العمر 64 عاما، بعد أن تأخر في رجوعه إلى المنزل بالوقت المعتاد.

وذكر موقع “BuzzFeed”، أن فريقا من المتطوعين لبوا نداء المرأة وقاموا بتمشيط الغابة لأكثر من يوم بحثا عن زوجها المفقود.

وقلقت المرأة على زوجها، بشدة، عندما خرج ولم يعد طيلة اليوم. وعثر فريق المتطوعين بسرعة على سيارة الرجل، التي كانت مركونة على جانب طريق الغابة، وفيها خريطة تحتوي على جميع المواقع التي أراد الرجل زيارتها أثناء جولة المشي المعتادة.

ولعب الحظ والكلب دورهما في العثور على الزوج المفقود، حيث سمع المتطوعون صوت نباح كلب وبعد نصف ساعة استطاعوا الوصول إليه جالسا إلى جانب جثة صاحبه طوال الوقت.

وقال شريف منطقة بيرس: “لولا نباح الكلب “ديزي” الوفي، ما كان بمقدورنا أن ننجح في تعقب أثر الرجل”.

وتوفي الزوج متأثرا بجراحه، وفقا لأثار الأضرار التي لحقت بجسده، بعد سقوطه من مكان مرتفع.

المصدر: لايف. رو