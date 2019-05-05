مصر – هاجمت الفنانة السورية، أصالة نصري، أمس الفنانة المصرية، أنغام، واصفة إياها بـ”الغدارة خرابة البيوت” بعد زواجها الأخير.

وتحدثت أصالة، عن زواج أنغام من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، ابن شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، في مقابلة تليفزيونية على قناة “القاهرة والناس”، موضحة أنها لم تكن تعرف، و”زعلت كثيرا” بعد إعلان الخبر، لافتة إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث معها بهذا الشأن.

وأوضحت النجمة السورية، أنها لا تُحب العتاب بجميع أشكاله، مشددة على أنها قامت بحذف أنغام من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أصالة إلى أنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما شقيقتان.

وأوضحت أنها لن تقبل اعتذار أنغام لأن ما فعلته تصرف لا يتقبل الاعتذار، “وأنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم”.

المصدر : RT