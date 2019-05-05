بنين – أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأحد، أن سائحين فرنسيين اختطفا، فيما قتل مرشدهما، في دولة بنين الإفريقية، قبل أيام.

ونقلت قناة “فرانس 24” المحلية عن مصادر إقليمية (لم تسمها) أنه تم اختطاف سائحين فرنسيين، وقتل مرشدهما السياحي، بتاريخ 1 مايو / أيار الجاري.

وذكرت القناة نقلًا عن مراسلها في بنين أن “مصادر موريتانية ومالية أكدت أن السائق عثر عليه مقتولًا، وأن السيارة التي كانت تقلهم وجدت محروقة على بعد أقل من 100 كم عن حدود البلاد مع بوركينا فاسو”.

وأضافت القناة أن مصادر أمنية ودبلوماسية أكدت، الجمعة الماضية، فقدان سائحين فرنسيين ومرشدهما في شمال غربي بنين، منذ الأربعاء الماضي.

ولفت المصدر أن السائحين كان ينتظر عودتهما، مساء الأربعاء، إلى الفندق الذي نزلا فيه، في حديقة بندجاري الوطنية ببنين.

فيما لم تعلن أي جهة حتى الساعة 10:30 تغ مسؤوليتها عن الحادثة، تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام دعا زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي أتباعه في بوركينا فاسو ومالي إلى “تكثيف ضرباتهم ضد فرنسا وحلفائها”.

الأناضول