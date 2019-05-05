ليبيا – طالب عميد بلدية سبها حامد الخيالي القوات المسلحة بالقيام بدورها في حفظ الأمن وملاحقة المجرمين بعد الهجوم المباغت الذي شنه مسلحون على مركز تدريب بمقر الكتيبة 160 في مدينة سبها.

الخيالي دعا في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد المواطنين للجاهزية لأي طارئ قد يحدث هذه الأيام وأن يحملوا السلاح من أجل الدفاع عن المدينة من أي هجمات محتملة للعناصر الإجرامية.

وأكد على ضرورة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية والخدمية في المدينة لتقوم بواجباتها في حفظ الأمن ومطاردة المجرمين الذين يتنقلون في ضواحي المدينة وما يزالون يشكلون خطراً أمنياً على سبها وسكانها.

ووصف الهجوم الذي حدث فجر السبت بـ”الغادر والإرهابي” حيث قامت المجموعة بالتنكيل بالجثث عبر قطع رأس أحد الشباب وحرق جثة آخر وقتل الآخرين بالرصاص وتهريب أكثر من 150 سجين جميعهم قتلة وقطاع طرق حيث كل شخص منهم قتل ما لا يقل عن شخصين أو ثلاثة.

أما عن الدعم وسد النواقص والعجز بالمدينة قال الخيالي إن وفداً حكومياً يتبع الحكومة المؤقتة بينهم وزير الداخلية زاروا المدينة وقدم البعض منهم دعماً.