كوريا ش – تابع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عملية إطلاق عدد من الصواريخ قصيرة المدى قبالة سواحل البلاد الشرقية، امس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن كيم، حضر “المناورات العسكرية الهجومية”، التي أُطلقت خلالها الصواريخ، في مدينة “وُنسان” الساحلية، بين 09:06 و09:27 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوكالة، أن المناورات المذكورة، تهدف لاختبار أداء الصواريخ الموجهة، وقاذفة الصواريخ، محلية الصنع.

وأطلقت كوريا الشمالية، السبت، عددا من الصواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ عام.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، في بيان، “أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو، في اتجاه الشمال الشرقي”، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومترا فوق بحر اليابان.

الأناضول