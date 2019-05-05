العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها تسلمت 5 مقاتلات أمريكية من طراز “إف-16” وقد وصلت إلى “قاعدة بلد” الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: “نعلن عن وصول 5 طائرات من طراز إف-16 إلى قاعدة بلد”.

وقالت الوزارة إن هذه الدفعة هي الأخيرة ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، مؤكدة أن “هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي”.

وقد حضر الاستقبال قائد “قاعدة بلد” الجوية ومدير إعلام وزارة الدفاع وعدد من ضباط ركن القيادة ومنتسبيها.

وكان العراق قد تسلم أول طائرة من طراز “إف-16” الأمريكية فى يونيو عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وزارة الدفاع العراقية