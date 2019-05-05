مصر – نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها وهي نائمة في الوضع واقفة، فأغلقت عينيها، وعلقت على الصورة قائلة: “That moment لما أكون هموت وأنام في التصوير ومش عايزه شعري والميك أب يبوظ وده بنسميه نوم الأحصنة أو الفراعنة”.

وتلقت مئات التعليقات على الصورة بأشكال الإيموجي الضاحكة من العديد من زملائها مثل أيتن عامر وسمية الخشاب وغيرهما.

وتحرص ناهد دائماً بشكل عام على ممارسة الرياضة وخاصة ما تطلق عليه “الرقص على العمود”، والتي تساعدها على زيادة مرونة عضلات الجسم، ونشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تصور فيها التمرينات الرياضية التي تجريها.

وتعيش ناهد السباعي فترة ازدهار فني، إذ قدمت عدداً من الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، والتي لقيت نجاحاً كبيراً من ضمنها الجزء الأخير من مسلسل “هبة رجل الغرب” و”الميزان” و”البيوت أسرار” و”السبع وصايا”.

وسائل اعلام مصرية