المغرب – انتزع نادي نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من الصفاقسي التونسي، إثر فوزه عليه (3-0) في لقاء الإياب، الذي جمعهما اليوم الأحد.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق المغربي كل من، المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه، والمدافع عمر النمساوي، والمدافع يوسوفو دايو من بوركينا فاسو، في الدقائق (8 من ضربة جزاء، 19، 31) على الترتيب، على الملعب البلدي لبركان.

وعوض نهضة بركان خسارته أمام الصفاقسي بهدفين من دون رد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، في تونس، وتأهل بالتالي إلى نهائي المسابقة القارية.

المصدر: وكالات