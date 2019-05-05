تركيا – أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الأحد، أن بلاده لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب شرائها لأنظمة “إس-400” الروسية.

وقال أوقطاى في مقابلة مع قناة “كانال 7” إن المخاوف الأمريكية من هذه المسألة غير منطقية، مضيفا أن تركيا لن تتراجع.

وصرحت واشنطن سابقا أن المنظومة الصاروخية الروسية “إس-400” قد تقوض قدرات المقاتلات الأمريكية من طراز “إف-35” التي تبرم بشأنها صفقة أخرى مع تركيا، وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة، إذا مضت أنقرة قدما في الصفقة الروسية. من جانبها قالت أنقرة إنه ليس هناك تعارض بين صفقة أنظمة “إس-400” وصفقة “إف-35” وإنها لن تتخلى عن صفقتها مع موسكو.

المصدر: رويترز