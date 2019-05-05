موسكو – رد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إبرام صفقة نووية ثلاثية مع روسيا والصين، قائلا إن المهمة الأولية هي تمديد معاهدة “ستارت”.

وفي تعليقه على اقتراح ترامب قال ريابكوف: “أعتقد أن المهمة الأولية بالنسبة لنا وزملائنا الأمريكيين تتمثل بالتركيز على تمديد معاهدة “ستارت” التي تم توقيعها عام 2010. ولذلك يجب علينا حل عدد من القضايا المتعلقة بحذف واشنطن الاصطناعي للجزء الكبير من ناقلاتها (الأسلحة) الاستراتيجية من هذه المعاهدة”.

وأضاف أن “هذه القضايا يمكن حلها، ومن المفهوم كيف يمكن عمل ذلك”.

وتابع: “ثم يجب تمديد المعاهدة للحصول على وقت احتياطي معين، أي فترة زمنية معينة، وذلك لمناقشة ما يجب أن نعمله لاحقا. من وجهة نظرنا فإن ذلك يجب أن يصبح مهمة أولية اليوم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن الصين يجب أن تكون جزء من الصفقة النووية المقبلة بين الولايات المتحدة وروسيا، معبرا عن آمله بإبرام صفة نووية شاملة مع روسيا والصين، وقال إنه قد ناقش هذه المسألة مع شركائه الصينيين أثناء المحادثات التجارية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي