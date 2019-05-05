سويسرا – أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، للحكم التركي جنيد شاكير، مهمة إدارة مباراة ليفربول وضيفه برشلونة، بعد غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المباراة التاسعة، التي يديرها شاكير لبرشلونة، وفي المباريات الثمانية السابقة، فاز البارسا أربع مرات، وتعادل في أربع مناسبات أخرى.

ومن بين أبرز المباريات التي قادها شاكير لبرشلونة، كانت نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2014/2015، وتغلب حينها الفريق الكتالوني على يوفنتوس 3-1، ليتوج البلوغرانا بالكأس ذات الأذنين للمرة الخامسة في تاريخه، والأخيرة منذ ذلك الحين.

في المقابل، أدار شاكير مباراتين فقط لليفربول، وفاز بهما الفريق الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب في برشلونة، انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات