بروكسل – أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلفاء في الناتو يتضامنون مع تركيا في هذه الفترة التي تتسم بتحديات أمنية صعبة، ولفت إلى أن شراءها منظومة “إس-400” الروسية قرار وطني.

وأعرب ستولتنبرغ في حديثه لوكالة “الأناضول” التركية عشية زيارته إلى أنقرة يومي 6-7 مايو الجاري عن سعادته باستضافة تركيا للاجتماع الخاص لمجلس الحلف، بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لـ”الحوار المتوسطي”.

وأشار إلى أنه سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، على هامش مشاركته في الاجتماع.

وحول شراء تركيا لمنظومة “إس-400” الروسية، قال ستولتبرغ إن “موضوع التزود بالتجهيزات العسكرية يعد قرارا وطنيا للدول”.

وردا على سؤال بخصوص تحفظات واشنطن على صفقة “إس-400” بين موسكو وأنقرة، وتأخرها في الرد على طلب تركيا لشراء منظومات “باتريوت” الأمريكية، وتقديمها عرضا مرتفع الثمن، أجاب ستولتنبرغ: “هذا موضوع شائك”.

كما أعرب عن ارتياحه وتشجيعه للمفاوضات بشأن صفقة محتملة بين تركيا والولايات المتحدة، بخصوص “باتريوت”، فضلا عن جهود أنقرة لتطوير منظومات دفاع جوي بعيدة المدى بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا.

وحول رسالته للشارع التركي، الذي أخذت تساوره الشكوك حول مستقبل عضوية تركيا في الناتو، ومساهمة الحلف في الدفاع عن البلاد، على خلفية الجدل بشأن صفقة “إس-400″، شدد ستولتنبرغ، على “استمرار تضامن الحلفاء مع تركيا، التي تمر بتحديات أمنية صعبة”.

وأشار إلى أن الناتو، يقوم بدوريات جوية فوق الأراضي التركية، مدعومة بطائرات “أواكس” للاستطلاع والإنذار المبكر، التي ترصد أي اختراق محتمل لأجوائها، فضلا عن حمايتها بمنظومات دفاع جوي.

وأضاف أن تركيا بدورها تواصل تقديم إسهامات هامة للحلف، معربا عن شكره لها على هذه الإسهامات القيمة.

وأوضح أن تركيا مجاورة للعراق وسوريا، ولهذا فهي الحليف الأكثر تأثرا بالعنف والاضطرابات في الشرق الأوسط.

المصدر: الأناضول