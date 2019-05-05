الصين – سربت منذ عدة أيام صور لهاتف هواوى سيأتى بكاميرا امامية منبثقة وسيأتى بإسم P Smart Z كما تم تسريب بعض من مواصضفات الهاتف وها هو الان يتم التأكيد على ذلك من خلال ظهور الهاتف موقع Amazon Italy وذلك قبل الإعلان عنه رسميا من قبل الشركة كما تم الكشف عن سعر الهاتف أيضا.

بالنسبة للمواصفات سيأتى الهاتف بشاشة +FHD بحجم 6.59 بوصة وبدقة 1080 × 1080 بيكسل وبأبعاد 19.5: 9 كما سيأتى بمعالج Kirin 710 ثماني النواة ورامات 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا قابلة للتوسيع عن طريق microSD حتى 512 جيجا بايت.

سيأتى الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل و 2 ميجابكسل كما سيأتى باميرا أمامية منبثقة للسيلفى بدقة 16 ميجابكسل وتدعم Face Unlock وسيأتى ببطارية غير قابلة للإزالة 4000 مللي أمبير ولكن لا نعلم حتى الان هل ستدعم الشحن السريع أم لا.

سيأتى الهاتف أيضا بقارئ بصمات أصابع فى الجهة الخلفية ومنفذ USB من النوع C وسيعمل بنظام EMUI 9.0 القائم على نظام التشغيل اندرويد 9 وبالنسبة للسعر فسيأتى الهاتف بسعر 279 يورو.

وكالات