مقدونيا – توجه الناخبون في جمهورية شمال مقدونيا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتستمر عملية التصويت، من الساعة 07:00 صباحا، إلى 19:00 مساءً، بالتوقيت المحلي.

والفائز في الجولة الحالية، من المرشحين ستيفو بنداروفسكي، وغوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، يصبح الرئيس الخامس في تاريخ الجمهورية، ويمارس مهامه 5 سنوات مقبلة.

وينتظر أن يدلي مليون و808 آلاف و131 شخصا مسجلا باللوائح الانتخابية، في 3 آلاف و480 مركز اقتراع في الداخل، و32 في الخارج

من جانب آخر، أدلى المواطنون المقيمون في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسجناء، بأصواتهم السبت.

وتشهد شمال مقدونيا، سادس انتخابات رئاسية في تاريخها، منذ استقلالها عن يوغوسلافيا، في 8 أيلول/ سبتمبر 1991.

وعرفت الجولة الأولى، في 21 أبريل/ نيسان المنصرم، حصول ستيفو بنداروفسكي، مرشح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (الحاكم )، على 42.84 بالمئة من أصوات الناخبين.

بينما حظيت مرشحة الحزب اليمقراطي للوحدة الوطنية (معارض) غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، بتأييد 42.24 بالمئة من الناخبين، ومرشح الأقلية الألبانية، بيلرم ريكا، على 10.6 بالمئة من أصواتهم.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولة من الانتخابات الرئاسية في مقدونيا، 41.67 بالمئة.

وبحسب دستور البلاد، يتوجب مشاركة 40 بالمئة من الناخبين في اقتراع الجولة الثانية، على الأقل، كي تكون العملية الانتخابية قانونية.

وفي حالة تعذر ذلك، ينص على جدولة انتخابات جديدة خلال مدة 40 يوما، وعلى تسليم إدارة البلاد لرئيس البرلمان مؤقتا، إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وبجانب انتخابات الرئاسة، سيصوت الناخبون لاختيار رؤساء بلديات “أوهري” (جنوب غرب)، و”نوفو سيلو”، (شمال غرب) البلاد.

من جهة أخرى، يستمر رئيس البلاد الحالي جورجي إيفانوفن، في أداء مهامه حتى 12 مايو/آيار الحالي.

الأناضول