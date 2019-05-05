وتأتي الزيارة المفاجئة للمبعوث الدولي إلى اليمن في ظل تصاعد للمواجهات في محافظة الضالع، التي تحاول ميليشيات الحوثي اختراقها للوصول إلى مدينة عدن.

وتزامن التصعيد الميداني مع إعلان الولايات المتحدة وقف الإعفاءات الممنوحة للدول المستوردة للنفط الإيراني، مما يعتقد أن الحوثيين تلقوا أوامر من إيران للوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية.

كما تأتي الزيارة قبل أيام من موعد جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة في 15 مايو، وهي الجلسة التي يفترض فيها تنفيذ ميليشيات الحوثي لبنود اتفاق السويد قبل انعقاها بحسب ما رشح عن الرباعية الدولية التي انعقدت في لندن قبل أسبوع.