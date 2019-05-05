الإمارات العربية – اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن السخط السياسي الحالي في السودان، يأتي في المقام الأول بسبب رفض الشعب حكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” امس السبت: “من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل”.

وأضاف: “بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان”.

وكان قرقاش قد دعا في تغريدة مطلع الشهر الحالي إلى انتقال سلس ومنظم للسلطة في السودان، معتبرا أن الشرق الأوسط لا يحتاج للمزيد من الفوضى التي شهد الكثير منها.

وعزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير، عقب فترة حكم امتدت منذ العام 1989، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة، منذ نوفمبر الماضي.

وشكل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة التي قادت الاحتجاجات الشعبية، بشأن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

المصدر: RT