الولايات المتحدة – انتزع المكسيكي، ساول ألفاريز، بطل العالم وفقا لـ (WBC وWBA) حزام بطل العالم (IBF) من الأمريكي، دانيال جاكوبس، بفوزه عليه في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لاس فيغاس.

وحسم ساول ألفاريز “كانيلو” نتيجة النزال لصالحه بالنقاط، بواقع: (115-113، 115-113، 116-112)، واحتفظ بحزامي بطل العالم للوزن المتوسط، وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، وانتزع حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) من دانيال جاكوبس، في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحقق ساول ألفاريز (28 عاما) بذلك انتصاره الـ 52، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.

في المقابل، مني دانيال جاكوبس بالهزيمة الثانية، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 35 انتصارا.

المصدر: “championat.com”