كيف تتغلبون على العطش في أول يوم رمضان؟

كيف تتغلبون على العطش في أول يوم رمضان؟

مصر – يُعد اليوم الأول في شهر رمضان، الأصعب على الصائمين وخصوصاً لناحية الشعور بالعطش مع إرتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على توازن الجسم والشعور بالهبوط والتعب وعدم القدرة على بذل أي مجهود.

نصائح للتغلب على العطش في أول يوم رمضان:

* تناول السوائل الطبيعية والخضروات الغنية بالمياه والتي تعوض الجسم عن فقدان السوائل طوال اليوم، ومنها الخيار والبطيخ والعصائر الطبيعية.

* تجنب تناول الاطعمة المحلاة والمشروبات الغازية، فهي تزيد من العطش أثناء فترة الصيام.

* ينصح دائماً بتأخير وجبة السحور، وخصوصاً في الايام الاولى من الصيام وذلك لتأهيل الجسم على الحرمان من شرب المياه أو تناول الطعام لساعات طويلة.

* تجنب تناول الاطعمة التي تحتوي على بهارات وتوابل خلال وجبة السحور، حيث انها تزيد من الشعور بالعطش اثناء فترة الصيام.

* التقليل من تناول الكافيين وخصوصا القهوة والشاي لأنها تزيد من نشاط الكلى وتعزز افراز البول.

* تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقه وذلك للوقاية من العطش الشديد.

وسائل اعلام مصرية