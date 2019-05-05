فنزويلا – أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن عسكريي بلاده يجب أن يكونوا جاهزين للدفاع عن وطنهم ضد الولايات المتحدة.

وقال مادورو في كلمة موجهة إلى آلاف طلاب المدارس الحربية في المناورات التي تجري في ولاية كويديس الفنزويلية: “يجب على العسكريين أن يكونوا جاهزين للدفاع عن بلادهم باستخدام الأسلحة، إذا أقدمت الإمبريالية الأمريكية الشمالية يوما ما على شن هجوم على هذه الأرض المقدسة”.

وحاولت المعارضة الفنزويلية، الثلاثاء الماضي، من جديد، القيام بانقلاب في بلادها. واجتمع زعيمها، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير شرعي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وأنصاره أمام قاعدة “كارلوتا” العسكرية في العاصمة كاراكاس. وقبل ذلك دعا غوايدو الشعب الفنزويلي والجيش للخروج إلى الشوارع لـ “إنهاء عملية “الحرية للإطاحة بنظام مادورو”.

وشارك عدد من العسكريين في محاولة الانقلاب، غير أن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، قال فيما بعد إن المعارضة خدعت العسكريين المتورطين في هذه الأحداث، مؤكدا أن الجيش لا يزال مواليا للسلطات الفنزويلية الحالية.

المصدر: نوفوستي