انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد منح حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، فرصة أخيرة، من أجل حسم موقفه من التجديد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت دي خيا أن أمامه أسبوعًا واحدًا، لتحديد قراره النهائي بشأن العرض، إما بالبقاء أو الرحيل.

ويعرض الشياطين الحمر على دي خيا، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 350 ألف إسترليني من أجل التجديد.

وأشارت تقارير إسبانية وبريطانية أن اليونايتد وجه أنظاره صوب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، تحسبًا لرحيل دي خيا في الصيف المقبل.

وتراجع مستوى دي خيا مع اليونايتد في الفترة الأخيرة، وبات يتعرض لضغوط أكبر، بسبب طول فترة مفاوضاته مع الشياطين الحمر.

يذكر أن الحارس الإسباني يحظى باهتمام أكثر من نادٍ أوروبي في الميركاتو الصيفي مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

المصدر : كووورة