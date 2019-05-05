إسرائيل – أفادت مصادر أمنية في إسرائيل إن إسرائيليا واحدا لقي مصرعه نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، فيما ذكرت وكالة “وفا” أن فلسطينيين اثنين قُتلا صباح اليوم الأحد في غارات إسرائيلية.

وأفادت مراسلتنا في القدس بأن السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ في منطقة ريشون لتسيون في محيط تل أبيب، يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلا عن مصادر طبية أن شابين فلسطينيين لقيا مصرعهما في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مخيم البريج.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غارات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفا المباني والورش والمحال التجارية.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح أمس السبت وحتى اليوم، إلى 7 قتلى، من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو يواصل قصف أهداف تابعة لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” في أرجاء قطاع غزة، مؤكدا تنفيذه نحو 60 غارة الليلة الماضية، ما يرفع عددها إلى نحو 200 غارة خلال اليومين الأخيرين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 430 صاروخا وقذيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى القبة الحديدية تمكنت من اعتراض 100 قذيفة.

المصدر: وكالات