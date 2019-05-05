مصر ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار (صور)

مابوتو – أرسلت مصر أمس السبت إلى موزمبيق، طائرتين عسكريتين تحملان شحنة مساعدات إنسانية عبارة عن خيام للإيواء ومواد غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار الذي ضرب هذه البلاد مؤخرا.

وقال السفير المصري في موزمبيق، حاتم الألفي :”المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر لموزمبيق ومسؤولياتها تجاه الأشقاء في أفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصار “إيداي” في منتصف شهر مارس الماضي، وكذلك إعصار “كينيث” نهاية شهر أبريل، اللذين خلفا ضحايا ونازحين، فضلاً عن دمار كبير للبنية التحتية”.

وأعلنت مصر في وقت سابق أنها أرسلت مساعدات إنسانية لكل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت عن إعصار “إيداي”.

وتولت القوات المسلحة المصرية عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول الثلاث المتضررة.

وأودى الإعصار “إيداي” بحياة 598 شخصا في موزامبيق، وتسبب بأمطار غزيرة وفيضانات في مالاوي، استمرت حتى بعد زوال الإعصار، مما زاد من معاناة عشرات الآلاف. كما أسفر عن تشريد 19328 أسرة في مالاوي وتجاوز عدد المتضررين 868 ألفا.

المصدر: RT