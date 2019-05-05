إسرائيل – اختبأ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، في ملجأ بمدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

ونشر وزير الداخلية الإسرائيلي في الساعات الأولى من يوم الأحد صورة على موقع “تويتر”، رفقة أفراد من عائلته وهم مختبئون في قبو تحت الأرض.

وأضاف في تغريدته أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية على ضوء التصعيد الأخير.

وفي وقت سابق من السبت، استهدفت المقاومة الفلسطينية ولأول مرة منذ صباح ذلك اليوم بئر السبع برشقة صاروخية.

وقال مراسل RT إن الغرفة المشتركة أعلنت استهدافها مدينة بئر السبع المحتلة بعدة رشقات صاروخية، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة.

وتعد مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، كما تعد المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة التي تمتد جنوبا حتى مدينة إيلات.

المصدر: RT + وكالات