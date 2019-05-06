تركيا – توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يقوم حلف الناتو، الذي تدخل تركيا في عضويته، بدعم “حقوق” بلاده شرق البحر الأبيض المتوسط، على خلفية الخلافات بشأن التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال جلسة لمجلس الناتو للحوار في المتوسط، إن حقوق تركيا لتنفيذ عملية الحفر في البحر ليست قابلة للنقاش، مضيفا: “نتطلع أن يحترم الناتو حقوق أنقرة”.

وأضاف أردوغان: “ننتظر من أصدقائنا في الناتو التصرف بما يتلاءم مع روح الحلف والقيم التي أسس عليها”.

وقال الرئيس التركي، الذي التقى اليوم في أنقرة الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، إن بلاده “الدولة الوحيدة في الناتو التي هزمت داعش إثر حرب مباشرة في وقت كانت فيه الافتراءات تنهال عليها”.

وأعلنت تركيا مؤخرا عزمها على تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي وكذلك مصر، وجهت تركيا إلى المنطقة سفينة حفر، تتواجد هناك منذ صباح السبت الماضي.

وطالبت اليونان تركيا بالوقف الفوري لأي أنشطة حفر في المنطقة، ووصفتها بغير القانونية، فيما أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من هذه التطورات، مع دعوة أنقرة للامتناع عن تنفيذ خطتها بخصوص تنقيب الغاز. كما حذرت مصر من “انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط”.

لكن تركيا رفضت هذه التصريحات، وأكدت، على لسان وزارتي دفاعها وخارجيتها، عزمها تنفيذ عمليات الحفر في المنطقة، معتبرة أنها تمتلك حقوقا شرعية للقيام بذلك.

المصدر: وكالات