هولندا – توّج أياكس أمستردام بلقب كأس هولندا لكرة القدم للمرة الـ19 في تاريخه، بفوزه برباعية نظيفة على فيليم تيلبورج، أمس الأحد، ليحافظ على آماله في حصد ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

وسجل كلاس يان هنتلار البالغ 35 عاما هدفين لأياكس في الدقيقتين 39 و67، فيما سجل الهدفين الآخرين كل من دالي بليند والدنماركي راسموس كريستنسن في الدقيقتين 38 و76 على الترتيب.

وستمنح النتيجة ثقة كبيرة لأياكس قبل استضافة توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، بعد انتصاره بهدف دون رد في لندن الأسبوع الماضي.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي متقدما بفارق الأهداف على أيندهوفن، قبل جولتين من النهاية، ويأمل في حصد اللقب للمرة الأولى منذ عام 2014.

المصدر: وكالات