سويسرا – أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، 24 يونيو/ حزيران المقبل، يوما للإعلان عن اسم البلد المضيف لدورة الألعاب الشتوية 2026، خلال اجتماع الجمعية العمومية للّجنة في مدينة لوزان السويسرية.

وأصدرت اللجنة جدول أعمالها للفترة المقبلة، وجاء فيها موعد اختيار اسم البلد المضيف للألعاب الشتوية والتي يتنافس عليها ملفين، الأول مدينتي ستوكهولم وأري السويديتين، والثاني مدينتي ميلانو وكورتينا الإيطاليتين.

وتنعقد اجتماعات المجلس التنفيذي، والجمعية العمومية للجنة الأولمبية، خلال الفترة من 19 حتى 26 يونيو في لوزان.

وتقام الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في العاصمة الصينية بكين.

الأناضول