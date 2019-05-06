ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الليبية إختطاف أحد طياريها المنحدرين من مدينة بنغازي اليوم في العاصمة طرابلس على يد جماعة مسلحة في ظل تصاعد حالات الخطف خلال الآونة الأخيرة .

وقالت الشركة في إيجاز صحفي مقتضب تلقته منها المرصد مساء الإثنين بأن المختطف هو كابتن طيار نوري الأطرش أحد طياري الشركة فيما قالت مصادر من الليبية بأن الأطرش يعد واحداً من أكفأ الطيارين في القطاع وبأنه يتمتع بخلق وسلوك متميز .

وكشفت الشركة بأن مجموعة مسلحة إقتحمت فندق الصافي الذي يقيم به كابتن الأطرش وإقتادته من غرفته نحو جهة غير معلومة في وقت كان يرتاح فيه بالفندق مع موظفين من الشركة إستعداداً للطيران نحو جدة وتبديل الوردية مع طاقم آخر.

يشار إلى أن حالات الخطف في العاصمة طرابلس قد زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة دون أي إجراءات قانونية منذ أن أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تعليماته لمسلحيه بشأن القبض على كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن العاصمة وهو غطاء إستغلته هذه المجموعات للخطف والإبتزاز وطلب الفدية .

المرصد – متابعات