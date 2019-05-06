مصري – ضرب الزمالك المصري موعدا مع نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله سلبا مع النجم الساحلي التونسي، في لقاء الإياب، الذي جمعهما امس الأحد.

وتأهل الفريق المصري إلى النهائي بفضل الفوز الذي حققه على ضيفه النجم الساحلي، بهدف حمل توقيع لاعبه محمود كهربا، في مباراة الذهاب، يوم الأحد الماضي.

في حين انتزع نادي نهضة بركان بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، من الفريق التونسي الآخر الصفاقسي، إثر فوزه عليه (3-0) في مباراة الإياب، التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأحد أيضا، في المغرب.

وعوض نهضة بركان بذلك خسارته أمام الصفاقسي بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب، الذي أقيم يوم الأحد الماضي، في تونس.

المصدر: وكالات