مصر – لم يكتفي النجمان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي بدعم النجمة ياسمين عبد العزيز بعد أزمة طلاقها من خلال التواجد معها بمعظم المناسبات، بل قررا دعمها أيضًا بمسلسلها الجديد “لآخر نفس” والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل.

ونشرت منى زكي البرومو الدعائي لمسلسل ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها على “إنستغرام”. وعلقت عليه: “مبروك حبيبتي”.

ونشر أحمد حلمي أيضًا البرومو الدعائي للمسلسل، وكتب: “مبروك ياسمين وان شاء الله بالنجاح والتوفيق دائمًا.. وكل سنة وانتي طيبة”.

وكانت ياسمين أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، لتنهي زواج استمر لأكثر من عشرة أعوام، إلا أنه بعد شهور تبين زواجه من ريهام حجاج.

وسائل اعلام مصرية