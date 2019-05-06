الصين – أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي في إحاطة، تعليقا على فكرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن عقد اتفاقية نووية ثلاثية مع روسيا والصين: “الصين ترفض أن يتحدث أي شخص باسمها، ولن تشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية”​.

وأشار إلى أن الترسانة النووية الصينية تقع حاليا عند أدنى مستوى يمكنها من ضمان أمنها الوطني، ولا يمكن مقارنتها بالترسانتين النوويتين لروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف: “يرى الجانب الصيني أن الأولية الآن هي أن تنفذ الدول التي تملك أكبر ترسانة نووية، وفق التوافق الدولي، التزاماتها الخاصة في مجال نزع السلاح النووي، وأن تتحمل المسؤولية الرئيسية”.

وشدد على أنه يجب على أكبر الدول النووية أن “تخفض حجم أسلحتها النووية بشكل جذري، وتخلق بذلك ظروفا لانضمام الدول الأخرى لعملية نزع السلاح النووي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن الصين يجب أن تكون جزءا من الصفقة النووية المقبلة بين الولايات المتحدة وروسيا، معبرا عن أمله في إبرام صفة نووية شاملة مع روسيا والصين، وقال إنه قد ناقش هذه المسألة مع شركائه الصينيين أثناء المحادثات التجارية بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك + تاس