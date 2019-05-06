واشنطن – أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن بلاده بصدد إرسال حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط، في “رسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة”.

وأضاف بولتون، في بيان أصدره امس، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” وقوة من القاذفات في منطقة القيادة المركزية التي تغطي الشرق الأوسط، حسب “أسوشيتد برس”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “ردا على عدد من المؤشرات المزعجة والتصعيدية” من إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة سترد “بقوة صارمة” على أي هجوم.

وتابع: “الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع النظام الإيراني، لكننا على أتم استعداد للرد على أي هجوم سواء من القوات الإيرانية النظامية أو الحرس الثوري أو وكلائها”.

يأتي ذلك الإجراء وسط مواصلة واشنطن تشديد ضغوطها على طهران.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو/ أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدّته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمئة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

الأناضول